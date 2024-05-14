مكة تستعد لأمطار غزيرة وسيول.. مركز إدارة الأزمات يدعو السكان والزوار لتوخي الحذر

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ إمارة مكة، سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ إلى توخي الحذر والحيطة واتباع الإرشادات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة.

كما شدد المركز، على ضرورة تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل حسب التقرير الصادر عن الأرصاد.

وبحسب التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقة مكة المكرمة ستكون عرضة لأمطار متوسطة إلى غزيرة ويصاحبها جريان للسيول واحتمال تساقط البرد، بالإضافة إلى الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل نطاق التحذير الصادر عن مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة محافظات الكامل والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه ورنية والخرمة.