الاتحاد الأوروبي يوافق على إصلاح شامل لقوانين الهجرة

وافق وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء بالقارة الأوروبية، بعد تعثر في المفاوضات التي جرت بينهم.

وصوتت المجر وبولندا، ضد الخطة الأوروبية التي تتألف من 10 تشريعات بهدف إصلاح قوانين اللجوء والهجرة في أوروبا، ودعمتها غالبية الدول في المناقشات التي جرت اليوم.

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وعارضت النمسا وسلوفينيا بعض بنود خطة الإصلاح الأوروبية الرامية لتعديل قوانين الهجرة واللجوء.

وتعرضت الخطة لانتقادات كبيرة من الذين يريدون تقييد الهجرة والنشطاء الذين يريدون تسهيل عملية الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، على مدار أعوام.

وتشريعات الهجرة واللجوء هذه هي ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من سوريا وأفغانستان في العام 2015 إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي اليوم، حيز التنفيذ في عام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.