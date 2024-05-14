بواقع 2.2 مليون برميل يوميا.. “أوبك” تبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن هذا الطلب يتلقى دعمًا كبيرًا من الانتعاش في قطاعي السفر الجوي والنقل البري، بالإضافة إلى مرونة الاقتصاد العالمي التي تمنح فرصة لتحقق أداء أفضل مما كان متوقعاً في بداية العام.

وفي تقريرها الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء، توقعت “أوبك” أن يزداد الطلب العالمي على النفط بواقع 2.2 مليون برميل يومياً هذا العام، وهو نفس التوقع الذي أعلنته المنظمة في الشهر السابق، مما يعكس استقرارا في رؤيتها حول السوق النفطية.

كما استمرت “أوبك” في توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل عند 1.8 مليون برميل يومياً، مما يشير إلى تفاؤلها بانتعاش مستدام في استهلاك الطاقة على المدى القريب.

وفيما يتعلق بنفط دول “أوبك+”، أبقت المنظمة على توقعاتها للطلب على نفط الأعضاء في التحالف خلال هذا العام عند مستوى 43.2 مليون برميل يومياً.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت “أوبك” توقعاتها للطلب على نفط دول “أوبك+” في العام المقبل بنحو 800 ألف برميل يومياً، مما يعكس زيادة في الاعتماد على إنتاج التحالف لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة.