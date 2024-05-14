موقع إيطالي: مشروع “حلم الصحراء” يغير صورة السعودية كمركز تجاري وسياحي

سلط موقع “ديزاين بوم” الإيطالي، الضوء على مشروع “حلم الصحراء” السعودي، في ظل استعداد المملكة لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 وكأس العالم لكرة القدم.

وقال الموقع الإيطالي إن السعودية تعمل على تغيير صورتها كمركز تجاري وسياحي جديد في المنطقة بسرعة كبيرة.

وتابع: ” مشروع حلم الصحراء يعد مشروعًا ضخمًا آخر ضمن رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لعام 2030، والتي تهدف إلى استقبال السعودية 70 مليون سائح سنويًا”.

وأشار “ديزاين بوم” إلى أن السكك الحديدية السعودية، بالتعاون مع شركة أرسنال الإيطالية، تعملان على تدشين أول قطار فاخر داخل المملكة، واصفًا المشروع بـ”الضخم”.

وأوضح أن مشروع “حلم الصحراء” يقدم رحلة بالقطار الفاخر تغطي مسافة 1300 كيلومتر من الرياض إلى مدينة القريات.

وسيحتوي القطار، الذي يتسع لـ 82 شخصًا كحد أقصى، على 40 مقصورة فاخرة، كما سيشمل مطعمًا فاخرًا وسيسافر عبر مساحات طويلة من الصحاري والمواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.