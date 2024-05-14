إتاحة خدمة النقل الوظيفي داخل الجهات الحكومية عبر “مسار”.. 6 خطوات لإنجاز الطلب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية إتاحة خدمة النقل لمختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية إدارة عمليات النقل سواءً كان نقل مباشر أو بإعلان داخل الجهة أو خارجها.

وتستهدف خدمة النقل من يشغلون سلم الموظفين العام حالياً من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة عشر.

وتُمكن خدمة النقل الجهة من طرح إعلانات النقل للمهن الشاغرة لموظفي السلم العام ونقل الموظف من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، وأيضاً تتيح لموظفي السلم العام الاطلاع والتقديم على الوظائف المعلنة من داخل الجهة وخارجها بعد استيفاء الشروط والضوابط المحوكمة لعمليات النقل.

كيفية الدخول على الخدمة: