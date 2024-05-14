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فريق التحرير

14 مايو 2024

إتاحة خدمة النقل الوظيفي داخل الجهات الحكومية عبر “مسار”.. 6 خطوات لإنجاز الطلب

محليات
إتاحة خدمة النقل الوظيفي داخل الجهات الحكومية عبر “مسار”.. 6 خطوات لإنجاز الطلب وزارة الموارد البشرية والتنمية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية إتاحة خدمة النقل لمختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية إدارة عمليات النقل سواءً كان نقل مباشر أو بإعلان داخل الجهة أو خارجها.

وتستهدف خدمة النقل من يشغلون سلم الموظفين العام حالياً من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة عشر.

وتُمكن خدمة النقل الجهة من طرح إعلانات النقل للمهن الشاغرة لموظفي السلم العام ونقل الموظف من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، وأيضاً تتيح لموظفي السلم العام الاطلاع والتقديم على الوظائف المعلنة من داخل الجهة وخارجها بعد استيفاء الشروط والضوابط المحوكمة لعمليات النقل.

كيفية الدخول على الخدمة:

  • الدخول على منصة مسار
  • اختيار خدمة إشغال الوظائف بالنقل ومن ثم الدخول إلى شاشة الإعلانات المطروحة
  • اختيار “استعراض” لعرض تفاصيل الإعلان
  • استعراض قائمة الوظائف في الإعلان ثم الضغط على “تقديم”
  • موافقة المستخدم على “إقرار صحة البيانات”
  • الضغط على “تقديم”
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