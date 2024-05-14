فيصل بن فرحان: استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة دون مبالاة أضعف مصداقية النظام الدولي

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن استمرار الحرب الإسرائيلية أظهر عجز المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن استمرار الحرب على غزة دون مبالاة أضعف مصداقية النظام الدولي

خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها 33 المقام في العاصمة البحرينية اليمامة، قال بن فرحان إن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها فاقم من حجم الكارثة بغزة، مشددًا على أن المملكة عملت على حشد الدعم الدولي لوقف اعتداءات إسرائيل الوحشية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالمنامة أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها 33 برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني بعد تسلمه الرئاسة من نظيره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله (رئاسة القمة 32)؛ بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ويناقش الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية في ضوء نتائج اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين أمس، ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب.