الشؤون الإسلامية تكشف عن حجم مشاريع فاعلي الخير لخدمة بيوت الله

اطلع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تقرير أعدته وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة، يوضح حجم مشاريع فاعلي الخير لخدمة بيوت الله الحرام والمساجد في مختلف مناطق المملكة خلال الخمس سنوات الماضية.

وتضمن التقرير أن إجمالي قيمة المشاريع التي نفذت بفضل تبرعات فاعلي الخير، بلغت قرابة 5.84 مليارات ريال، وشملت تنوعاً كبيراً بين بناء مساجد جديدة، وترميم مساجد قائمة، وفرش المساجد، وأعمال تكييف، وذلك وفق ضوابط وإجراءات التبرعات المعتمدة من الوزارة.

كما افتتح وزير الشؤون الإسلامية خلال الزيارة النماذج التصميمية لبيوت الله التي تحاكي هوية مناطق المملكة، والتي تعكس حرص الوزارة على مراعاة خصوصية كل منطقة من مناطق المملكة، مع الالتزام بضوابط العمارة الإسلامية.

وتأتي هذه المشاريع لتعكس حرص الوزارة على تعزيز مشاركة فاعلي الخير في خدمة بيوت الله، وتوفير بيئة مناسبة للمصلين لأداء عباداتهم بكل خُشوع وراحة، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية دور فاعلي الخير في دعم مساعيها في هذا المجال.