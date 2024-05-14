حرس الحدود يُحبط تهريب 115 كجم من نبات القات و60 ألف قرص محظور في جازان وتبوك

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر، حيث ضبطوا (115) كيلوجرامًا من هذه المادة.

وفي عملية أخرى، ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حقل بمنطقة تبوك القبض على مهرب من الجنسية الأردنية، كان بحوزته (60,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في كلتا العمليتين، كما تم تسليم المضبوطات مع المتهمين إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات حول أنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

(911): في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

(999): في بقية مناطق المملكة.

(995): رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

[email protected]: البريد الإلكتروني لمديرية مكافحة المخدرات.

وتؤكد الجهات الأمنية على معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.