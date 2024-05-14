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فريق التحرير

14 مايو 2024

“المصافي” تسجل زيادة في الخسائر بنسبة 60٪ في الربع الأول من 2024

اقتصاد
“المصافي” تسجل زيادة في الخسائر بنسبة 60٪ في الربع الأول من 2024

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية عن تسجيل خسارة بـ 600 ألف ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة بـ 374 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 60%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.

وبلغت الخسارة التشغيلية 413 ألف ريال في الربع الأول مقابل خسارة بـ 414 ألف ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 0.08%.

و بلغت خسارة السهم في الفترة الحالية 0.04 ريال مقابل خسارة بـ 0.02 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت “المصافي” سبب ارتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع في المصاريف التشغيلية وايضاً ارتفاع تكوين مخصص الزكاة الشرعية خلال هذا الربع الحالي.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى توزيع أرباح من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع السابق بمقدار 7.59 مليون ريال.

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