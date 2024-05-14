رقم يهدد المان سيتي قبل مباراة توتنهام

يسعى فريق مانشستر سيتى الإنجليزي، لتحقيق فوزه الأول على توتنهام هوتسبير فى ملعب الأخير بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكشف الإحصائيات أن مانشستر سيتى خسر كل مواجهاته الأربع في البريميرليج وفشل في تسجيل أي هدف منذ افتتاح ستاد توتنهام الجديد في أبريل 2019.

وكان السيتيزنز حقق الفوز على السبيرز فى ملعبه لكن في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالموسم الحالي 2023 – 2024، بهدف دون مقابل سجله ناثان آكي، فى الدقيقة 88 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس توتنهام.

اكتسح مانشستر سيتي مؤخرا مضيفه فولهام برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “كرافين كوتاج” فى افتتاحية مباريات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.