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فريق التحرير

14 مايو 2024

تعاونية عسير تبرم 6 اتفاقيات في معرض الشرق الأوسط للدواجن

اقتصاد
تعاونية عسير تبرم 6 اتفاقيات في معرض الشرق الأوسط للدواجن تعاونية عسير لإنتاج لحوم الدواجن

يشارك مصنع تعاونية عسير لإنتاج لحوم الدواجن في فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة بالرياض، والذي انطلق الاثنين برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تحت شعار (تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن)، ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

ووقّع مصنع تعاونية عسير على هامش فعاليات المعرض، 6 اتفاقيات تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج للمصنع حيث تسعى تعاونية عسير لزيادة الطاقة الانتاجية إلى 500 ألف طير يوميًا بالإضافة إلى أتمتة العمليات التشغيلية .

وشملت الاتفاقيات توريد وتركيب معدات الفقاسة بسعة 200 مليون بيضة سنويًا، وخطوط إنتاج لحوم الدواجن بسعة 15 ألف طائر في الساعة، بالإضافة إلى خط استقبال الطيور ومعدات معالجة المخلفات الصلبة وخط أتمتة استلام وفرز البيض بسعة 60 ألف بيضة في الساعة.

وتعكس هذه الاتفاقيات حرص تعاونية عسير على المساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية لسد الحاجة في إنتاج لحوم الدواجن ورفع مساهمة المصنع في الناتج المحلي للدواجن من 5.8 ٪ إلى 10٪.

يذكر أن مصنع تعاونية عسير تعاقد في مارس الماضي مع شركة Haarslev الإسبانية الرائدة في مجال توريد وتركيب محطات تدوير المخلفات الصلبة للدواجن، وذلك في خطوة مستدامة للبيئة وصناعة الدواجن.

وجاءت هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المصنع بالحفاظ على بيئة صناعية نظيفة والاستفادة القصوى من تدوير المخلفات الصلبة للدواجن، حيث من يتوقع أن تسهم هذه التوسعة في المحطة الحالية بإمكانية تدوير مخلفات إنتاج 500 ألف طائر يوميًا، مع إنتاج مسحوق بروتين منفصل يشمل Offal Meal، Feather Meal، Blood Meal، Fat Oil

 

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