كروس يحسم انتقاب مودريتش للدوري السعودي

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، في تحديد مستقبل زميله الكرواتي لوكا مودريتش وسط توقعات برحيلهما نهاية الموسم الجاري عن صفوف الميرنجي.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، ما يزال مودريتش غير مستقر بشأن مستقبله حتى الآن، لأن ريال مدريد لم يتواصل معه.

وأكد التقرير أن لوكا مودريتش طلب موعدًا مع كبار المسؤولين في ريال مدريد، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الآن.

وأشار إلى أن كروس لديه عرض لتجديد عقده من ريال مدريد، وعلى الأغلب سيوافق عليه.

وأوضح البرنامج الإسباني أن كروس لم يرد على عرض ريال مدريد حتى الآن، لذلك يوجد قلق بين مسؤولي الميرنجي بشأن هذا الأمر.