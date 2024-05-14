تشكيل ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس في إطار مواجهات مسابقة الدوري الإسباني.

من المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق دبورتيفو ألافيس في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين لمسابقة الدوري الإسباني، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد سنيتاجو برنابيو معقل الميرنجي.

ويضم التشكيل كل من:

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ناتشو، ميندي.

في خط الوسط: فالفيردي، كامافنجا، توني كروس.

في خط الهجوم: رودريجو، بيلينجهام، فينسيوس