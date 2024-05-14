بمكة المكرمة والطائف والدمام.. ثلاثة مستشفيات جديدة تنضم لقائمة “صديقة الطفل”

انضمت ثلاثة مستشفيات جديدة إلى قائمة المستشفيات الحاصلة على لقب “صديقة الطفل” في السعودية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الأربعاء، وذلك بعد اجتيازها معايير منظمة الصحة العالمية. وهذه المستشفيات هي: الملك فيصل بالطائف، والولادة والأطفال بالدمام، وحراء بمكة المكرمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز صحة الأطفال ودعم الرضاعة الطبيعية.

وتعمل هذه المستشفيات على توفير بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية، وتعزيز وتغذية الرضع الصحيحة. كما تركز على تقديم الدعم الفني والدورات التدريبية المركزية، ومتابعة ورصد وتقييم المؤسسات الصحية لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية هذه الخطوة في تحسين صحة الأطفال ومستقبلهم، مشددةً على التزامها بتقديم الدعم المستمر للمؤسسات الصحية والأمهات لتحقيق هذا الهدف.