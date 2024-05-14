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فريق التحرير

14 مايو 2024

10 عادات صباحية تساهم في تعزيز ذكاء طفلك

منوعات
10 عادات صباحية تساهم في تعزيز ذكاء طفلك

كشف العلماء عن علاقة مثيرة للاهتمام بين نشاط موجات الدماغ البطيئة للطفل أثناء الراحة ومستوى ذكائه في مراحل لاحقة من حياته.

أظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون أمريكيون وألمان، أن الأطفال الذين يتمتعون بمستويات أعلى من موجات الدماغ البطيئة خلال النوم يتمتعون بقدرات عقلية أفضل في المستقبل، وفقًا لما نشره موقع Science Alert.

وتُفسر هذه الظاهرة بقدرة الموجات البطيئة على خفض التفاعلات العصبية غير الضرورية، مما يُتيح للدماغ معالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة وتعزيز وظائفه الإدراكية.

وبالإضافة إلى العوامل البيولوجية، أشارت الدراسة إلى أن البيئة المنزلية وعادات النوم تلعبان دورًا هامًا في تنمية ذكاء الطفل.

وفي هذا السياق، إليك 10 عادات صباحية يمكن للآباء والأمهات اتباعها لتعزيز ذكاء أطفالهم:

1. طقوس فطور صحي:
ابدأ يوم طفلك بوجبة فطور غنية بالعناصر الغذائية الأساسية لتغذية الدماغ وتوفير طاقة مستدامة طوال اليوم.

2. التأمل الواعي:
شجع طفلك على ممارسة جلسات تأمل قصيرة أو تمارين اليقظة الذهنية لتعزيز هدوئه وتركيزه.

3. وقت للقراءة:
خصص وقتًا للقراءة كل صباح، سواء كان ذلك من خلال قراءة فصل من كتاب أو مادة تعليمية.

4. تمارين تقوية الدماغ:
دمج الألغاز وتمارين الدماغ البسيطة في روتين الصباح لتحفيز الوظائف الإدراكية.

5. التعبير الإبداعي:
شجع طفلك على التعبير عن نفسه من خلال الرسم والتلوين والأنشطة الفنية الأخرى.

6. النشاط البدني:
خصص وقتًا لممارسة التمارين الرياضية في المنزل أو في الهواء الطلق لتعزيز صحة الدماغ وتحسين الحالة المزاجية.

7. وقت اللعب:
خصص وقتًا للعب والترفيه، سواء كان ذلك من خلال النزهات أو ركوب الدراجة أو ممارسة اليوغا.

8. تحديد الأهداف:
شجع طفلك على تحديد أهداف قابلة للتحقيق ليوم التالي، مثل إكمال مشروع مدرسي أو تعلم مهارة جديدة.

9. العادات الصحية:
اكرس وقتًا لتعليم طفلك العادات الصحية مثل تنظيف الأسنان وغسل اليدين وارتداء الملابس بشكل مستقل.

10. التأكيدات الإيجابية:
شجع طفلك على تكرار التأكيدات الإيجابية لتعزيز ثقته بنفسه وشعوره بالقدرة على التعلم.

إنّ اتباع هذه العادات البسيطة يمكن أن يُساهم بشكل كبير في تنمية ذكاء طفلك وتعزيز قدراته الإدراكية ليكون شخصًا ناجحًا في المستقبل.

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