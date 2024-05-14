خبير أسواق مال لـ”الوئام”: الانتخابات الأمريكية سبب رئيسي في استقرار أسعار النفط عالميا

الوئام – خاص

توقّعت دراسة لـ”بلومبرج إنتليجنس” ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل وخفض الإنتاج العالمي بمقدار تريليون دولار، وذلك بسبب تأثير تصعيد الصراع بين إسرائيل و”حماس” على الاقتصاد العالمي.

وتبحث الدراسة الجديدة، التي حملت اسم “سيناريوهات الطاقة في الشرق الأوسط”، تفاصيل أربعة سيناريوهات للصراع وتأثيرها المحتمل على الناتج المحلي الإجمالي العالمي وعلى التضخّم، وتشمل هذه السيناريوهات وقف إطلاق النار المستمر، مرورا بالصّراع المحدود، والحرب بالوكالة متعدّدة الجبهات، وصولا إلى حرب أكبر تشهد اندلاع صراع مباشر بين إسرائيل وإيران.

وارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، وسط توقُّعات بتقليص الإمدادات، في ظلّ تعطّل مُحتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوّة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج.

ويرى أحمد معطي، خبير أسواق المال، أنّ “أسعار النفط من الوارد أن تقفز أو ترتفع فوق الـ100 دولار، وتصل إلى 150 دولارا في حالة حدوث مواجهة شاملة وحدوث حرب عسكرية بالكامل في المنطقة، بالإضافة إلى أنّ أسعار البترول ارتفعت بالفعل مع حدوث توتّر بين تل أبيب وإيران خلال الفترة الماضية، لكن الأمور عادت لطبيعتها”.

ويقول أحمد معطي، في حديث خاص لـ”الوئام”، إنّ “أسعار النفط متذبذبة خلال الأسبوع الجاري ما بين ارتفاع وانخفاض، ويتراوح سعر برميل النفط بين 75 و90 دولارا”، موضّحا أنّ “الإدارة الأمريكية تتدخّل للمحافظة على استقرار الأسعار، بسبب قُرب الانتخابات المقرّر عقدها في نوفمبر المقبل”.

ويؤكّد خبير أسواق المال أنّه “رغم جود حربين كبيرتين في العالم، وهي الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، فإنّ أسعار النفط ظلّت منخفضة؛ لأنّ الدول الكبرى وبالأخص أمريكا تعلَّمت مِن دروس الماضي وأخذت احتياطاتها وزوَّدت إنتاجها من النفط”.

ويُشير أحمد معطي إلى أنّ “الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج نفط في العالم برصيد 12 مليون برميل، وأسعار النفط مِن ضمن أولويّات الإدارة الأمريكية التي تسعى إلى استقرارها لإرضاء الشارع والناخب الأمريكي”.