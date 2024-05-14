الكشف عن مواعيد القيد لدوري روشن ويلو

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد فترات تسجيل اللاعبين لدوري روشن للمحترفين ودوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، للموسم الرياضي 2024-2025.

وحددت لجنة الاحتراف 18 يوليو المقبل، موعدًا لبدء الفترة الأولى «الصيفية» لتسجيل اللاعبين في الدوريات الثلاثة.

وسيكون يوم 2 سبتمبر المقبل، موعدًا لإغلاق الميركاتو الصيفي بالنسبة لدوري روشن، و12 سبتمبر لدوري يلو، و24 سبتمبر لدوري الدرجة الثانية.

وكشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أيضًا موعد بدء فترة التسجيل الثانية «الفترة الشتوية»، والتي تبدأ في الأول من يناير 2025 لجميع الدوريات، وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه.

كما حددت لجنة الاحتراف يوم 1 أغسطس المقبل، موعدًا لبدء الفترة الأولى «الصيفية» لتسجيل اللاعبات في الدوري الممتاز للسيدات، على أن تنتهي في 15 سبتمبر 2024.

وأوضحت أنه سيتم فتح الفترة الأولى «الصيفية» لتسجيل اللاعبات في الدوري الدرجة الثانية للسيدات يوم 1 أكتوبر المقبل، على أن تنتهي في 31 من الشهر نفسه.