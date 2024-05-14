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15 مايو 2024

مانشستر سيتي يقترب من حسم الدوري الإنجليزي بهدفين أمام توتنهام

رياضة
مانشستر سيتي يقترب من حسم الدوري الإنجليزي بهدفين أمام توتنهام

فاز فريق مانشستر سيتي، أمام نظيره توتنهام، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

خطف مانشستر سيتي هدف التقدم في الدقيقة 51 بأقدام لاعبه النرويجي إيرلينج هالاند، الذي وضع الكرة في المرمى، عقب تمريرة مميزة من البلجيكي كيفين دي بروين، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة 90 من علامة الجزاء.

 

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط مبكر باحثا عن التسجيل، وسط تكتلات دفاعية من توتنهام الذي قدم لاعبوه شوط أول مثالي.

 

واصل مانشستر سيتي جهوده لتسجيل الهدف الأول خلال الشوط الثاني، قبل أن ينجح في هز شباك أصحاب الأرض بأقدام هالاند، الذي منح الفريق صدارة الدوري، وقربه خطوة أخرى من حسم اللقب.

 

أهدر الكوري الجنوبي سون هيون مين، فرصة هدف محقق لفريق توتنهام في الدقيقة 90، عقب تصدي مميز من حارس مانشستر سيتي أورتيجا.

 

عقب قمة اليوم، يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، جمعها من الفوز في 27 مباراة، والتعادل في 7، وتلقى الهزيمة خلال 3 مواجهات.

 

بينما يتواجد توتنهام بالمركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، حصدها من 19 انتصار، و6 تعادلات، و12 هزيمة.

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