نجم الدوري الإيطالي على أبواب الشباب

كشفت بعض التقارير الصحفية عن دخول نادي الشباب في المفاوضات مع ديبالا لضمه إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” نقلًا عن مصادر خاصة عن أن المفاوض الشبابي عرض على النجمين عقدًا لمدة عامين، فيما يطلبان أن يكون لثلاثة أعوام، ويسعى المفاوض إلى الوصول إلى نقطة التقاء في مدة العقد، ترضي الطرفين.

وطبقًا للمصادر ذاتها، تأخذ الصفقتان طابع الجدية مع اقتراب الاتفاق بين الشباب وأحد اللاعبَين، الأرجنتيني أو البرتغالي، ويُنتظر أن يرسل العقد رسميًّا إلى ديبالا، أو رافا حال تمَّ الاتفاق النهائي.

ويشتمل عقد ديبالا، بطل كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، على شرط جزائي بقيمة 12 مليون يورو في حال أراد فسخه مع ناديه، والتوقيع لنادٍ آخر خارج إيطاليا.