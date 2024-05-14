تفاصيل مكالمة والد مبابي مع رئيس ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل مكالمة والد النجم كيليان مبابي مع بيريز رئيس ريال مدريد.

وكشف موقع ديفينسا سنترال الإسباني أن ويلفرد والد كيليان اتصل على بيريز للاعتذار له عما حدث صيف 2022، وتحديدا الصفعة التي وجهها له كيليان مبابي والتي وصفها والده بـ”التصرف الوقح” حينها.

وكشفت الصحيفة أن فلورنتينو يبدو أنه قد تجاوز تلك الصدمة، عندما كان الجميع ينتظر إعلان توقيع كيليان مع ريال مدريد، قبل أن يظهر بشكل مفاجئ في ملعب “حديقة الأمراء” بعد توقيعه عقداً مع باريس لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث.

وأضافت الصحيفة: اعترف والد مبابي أن ما حدث كان تصرفاً “وقحاً” من جانب عائلته وكذلك ابنه، إذ قال له: ارتكبنا خطأ بالتوقيع مع باريس سان جيرمان عام 2022 رغم اتفاقنا حينها، ونأمل أن نفتح صفحة جديدة سوياً.

وأعلن كيليان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، ورغم أنه لم يعلن وجهته المستقبلية، إلا أن جميع المصادر تشير إلى ارتدائه قميص العملاق الإسباني الصيف المقبل.