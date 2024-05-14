تبدأ 18 ذو القعدة.. جدول اختبارات الفصل الدراسي الثالث في المدينة المنورة بعد تقديمها

أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث، وذلك بناءً على توجيهات وزارة التعليم، ومراعاةً للمدارس الواقعة في نطاق كثافة حركة الحجاج والزوار.

ووفق هذا الاستثناء، يكون جدول الاختبارات كالتالي:

– تبدأ الاختبارات الشفوية والعملية حضوريًا ضمن اليوم الدراسي في تاريخ 18 ذو القعدة 1445هـ (الأحد، 26 مايو 2024 م).

– تبدأ الاختبارات التحريرية حضوريًا ضمن اليوم الدراسي في تاريخ 22 ذو القعدة 1445هـ (الخميس، 30 مايو 2024 م)

يستمر العام الدراسي حتى 4 ذو الحجة 1445هـ (10 يونيو 2024 م)، بالتحويل إلى نموذج التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، حيث سيتم خلال هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي.