15 ألف كتاب ومخطوطات تاريخية.. البروفيسور “العطوي” يهدي جامعة تبوك مكتبته الخاصة

أهدى البروفيسور مسعد بن عيد العطوي، عضو مجلس الشورى رئيس نادي تبوك الأدبي سابقًا، مكتبته الخاصة إلى جامعة تبوك.

تضم المكتبة أكثر من 15 ألف كتاب، من بينها أمهات الكتب القديمة في مختلف العلوم والآداب، بالإضافة إلى عدد من المخطوطات التاريخية والعلمية.

ومن جانبه، ثمّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، هذه البادرة، معتبرًا إياها إسهامًا كبيرًا في دعم الحركة العلمية والثقافية بالمنطقة.

وأشاد الأمير بما قام به البروفيسور العطوي، معتبرًا ذلك عملًا نبيلًا يعكس صفات المجتمع السعودي، مقدمًا شكره وتقديره للعطوي وتمنياته له بالتوفيق.

كما أعرب البروفيسور العطوي عن شكره للأمير فهد بن سلطان، وأبدى سعادته بإهداء مكتبته لجامعة تبوك، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو ضمان استفادة الأجيال القادمة وحفظ هذه المعرفة لوجه الله تعالى.