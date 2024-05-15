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فريق التحرير

15 مايو 2024

روسيا تصد هجوما أوكرانيا عنيفا.. ليلة نارية فوق البحر الأسود

دوليات
روسيا تصد هجوما أوكرانيا عنيفا.. ليلة نارية فوق البحر الأسود الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن ميخائيل رازفوجاييف، الحاكم المعين من قبل روسيا لإدارة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية صدت هجوما جويا “ضخما” شنته أوكرانيا على المدينة التي تضم ميناء، لكن حطام أحد الصواريخ سقط على منطقة سكنية.

وقال رازفوجاييف عبر قناته على تطبيق تيليجرام إن البيانات المبدئية تشير إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت “عددا من المقذوفات الجوية” فوق البحر الأسود الليلة الماضية، حسب وكالة رويترز.

ولم يعرف بعد نطاق الهجوم ولا ما تسبب فيه من أضرار. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا قبل عشر سنوات في خطوة ندد بها حلفاء كييف الغربيون.

وتقول أوكرانيا وروسيا إنهما لا تستهدفان المدنيين في الحرب التي نشبت عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022 وهو الغزو الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وتسببت الحرب في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وحولت مدنا أوكرانية إلى حطام.

وتقول كييف إن استهداف البنية التحتية العسكرية وبنية الطاقة والنقل يقوض المجهود الحربي الروسي ويشكل ردا على هجمات لا حصر لها تشنها روسيا.

وفي تطور آخر، قال حاكم منطقة بيلجورود في جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا إن شخصين أصيبا في هجوم شنته كييف على المنطقة والذي تسبب أيضا في إلحاق أضرار بخط للكهرباء والعديد من المنازل والسيارات.

وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية هجمات أوكرانيا على بيلجورود الروسية التي تقع قبالة منطقة خاركيف الأوكرانية حيث تقول القوات الروسية إنها تحقق مكاسب. وتقول موسكو إن الهجمات الأوكرانية على تلك المنطقة تزداد شراسة.

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