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15 مايو 2024

أسعار الذهب تستقر مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

اقتصاد
أسعار الذهب تستقر مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، وجرى تداوله في نطاق ضيق يبلغ ستة دولارات بعد صعوده واحدا بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2362.80 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، من المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في أبريل نيسان 0.3 بالمئة على أساس شهري بانخفاض عن 0.4 بالمئة في الشهر السابق.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالي في كابيتال دوت كوم إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي. وأضاف “إذا بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض قليلا، فسيكون ذلك إيجابيا للذهب لأنه في وضع رائع للاستفادة من تلك التحركات بالنظر إلى صموده في هذه المرحلة”.

وتابع: “إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة”.

ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض خلال 2024 وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومع ذلك، أظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل نيسان.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.57 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 990.06 دولار. وصعد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1053.75 دولار مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.

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