قوات الاحتلال تنسحب من حي الزيتون بعد معارك استمرت لأيام 

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن إنهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحبت من حي الزيتون جنوب غزة بعد معارك ضارية مع الفصائل الفلسطينية استمرت عدة أيام.

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ودمر جيش الاحتلال، خلال عمليته في حي الزيتون، مستوصف الزيتون ومدارس حسن النخال وعطا الشوا وهاشم الشوا وعين جالوت بشكل كامل خلال العدوان على حي الزيتون.

وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” إلى أن مواطنين يعودون لتفقد منازلهم في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بعد تراجع آليات الاحتلال.