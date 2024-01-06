1.6% معدل التضخم خلال أبريل الماضي بالسعودية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري، عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 1.6% خلال شهر أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب تقرير الإحصاء، يعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7% وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%.

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وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل الماضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر مارس الماضي.

وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.

وشهد المؤشر ارتفاع أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.2% وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6%

وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%.

في حين شهد المؤشر انخفاضًا في أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5% متأثًرا بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 0.5%.