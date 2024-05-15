محلل سياسي لـ”الوئام”: تغيير وزير الدفاع الروسي يطوي قضية قائد فاغنر

الوئام – خاص

تفاجأت الأوساط السياسية ودوائر صنع القرار داخل روسيا وأوروبا، بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستبعاد وزير دفاعه المقرب منه سيرغي شويغو، بالرغم من ظروف الحرب التي تخوضها البلاد في أوكرانيا.

ورشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أندريه بيلوسوف الخبير الاقتصادي المدني ليتولى منصب وزير الدفاع، ووقع أيضًا مرسوما رئاسيا بتعيين سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي السابق سكرتيرا لمجلس الأمن في الاتحاد الروسي.

أمر طبيعي

ومن جانبه قال عمر رحمون المحلل السياسي السوري، إن تغيير وزير الدفاع الروسي أمر طبيعي في ظل توالي العديد من الأحداث خلال الفترة الماضية داخل روسيا ولأسباب تتعلق أيضًا بحرب أوكرانيا.

وأضاف “رحمون” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن تغيير وزير الدفاع الروسي له ارتباط بقضية قائد فاغنر السابق واللغط الذي تبعها وكان لوزير الدفاع السابق دور رئيسي فيها، فكان التغيير هو الأمر الطبيعي لطي الموضوع بشكل كامل.

حرب اقتصادية

وتابع المحلل السياسي السوري: “الأمر أيضًا يأتي لتهيئة روسيا لحرب اقتصادية من خلال محاولة الاستفادة بشكل أفضل من ميزانية الدفاع وتسخير المزيد من الابتكار لتحقيق الفوز في أوكرانيا، وذلك لحسمها قبل نهاية العام الجاري على أقصى تقدير”.