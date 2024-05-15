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فريق التحرير

15 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: حل أزمة ليبيا يجب أن يشمل الأطراف الفاعلة على الأرض

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: حل أزمة ليبيا يجب أن يشمل الأطراف الفاعلة على الأرض

تتواصل الخلافات بين الأطراف الليبية، على وقع الأزمة السياسية المندلعة في البلاد منذ سنوات، حيث يستمر التراشق بين أعضاء المجلسين بشأن عرقلة جهود الحل السياسي، وسط ترقب للقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في مصر.

انتخابات عادلة

وقال الكاتب والباحث السياسي في الشأن الليبي أحمد عرابي، إنه قبيل اجتماع القاهرة أكد الطرفان في وقت سابق على ضرورة إقامة انتخابات متزامنة وقريبة، وهذا يتوافق مع تأكيد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة على ضرورة عقد انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة والتركيز على كل المشروعات التنموية ودعم المجالس البلدية ومعالجة ملف الوقود والنفط.

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وأضاف “عرابي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه خلال اجتماع سابق عقد في القاهرة تم التوافق بين المنفي وصالح وتكالة على سبعة بنود فقط لكسر حالة الجمود السياسي في البلاد، من بينها تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة للقوانين الانتخابية التي انتهت إليها لجنة ستة زائد ستة، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.

كما اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة قادمة مهمتها الأولى هي الإشراف على العملية الانتخابية في البلاد، لذلك دائماً أؤكد على أن نجاح أي اتفاق سياسي في ليبيا يحتاج إلى حوار يشمل كل الأطراف الفاعلة على الأرض وتوافق حقيقي على تغيير المشهد السياسي الراهن وإلى ضرورة وجود توافق دولي لدعم البعثة الأممية في مساعيها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وتابع الباحث السياسي: “كما اشتمل توافق كلاً من المنفي وصالح وتكالة أيضاً على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل الدور المناط به على مستوى البلاد، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا والمجتمع الدولي لتحفيز هذا التوافق في سبيل إنجاحه مشددين على عقد جولة ثانية قريبا وبشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ الفوري”.

تعثر العملية السياسية

وأشار إلى أن الانقسام الحاصل في البلاد حول التوافق على إجراء الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية يمكن في خلافات حول أهلية المترشحين في الانتخابات الرئاسية والتي كان مقرر عقدها منذ ثلاثة أعوام، متابعًا: “كما آمل أن يسفر الاجتماع القادم في القاهرة عن نتيجة تتيح الفرصة لعقد الانتخابات خلال العام الجاري وإن كنت أراها بعيدة المنال في هذا الوقت حيث لم يتم التوافق الدولي حولها”.

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