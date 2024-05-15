في ذكرى النكبة.. رئيس الوزراء الفلسطيني: شعبنا سيبقى مُتجذرًا في أرضه

تحل اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو، الذكرى الـ 76 للنكبة، حيث هجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 700 ألف فلسطيني قسرًا في عام 1948.

وفي ذكرى النكبة، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، إن وعي الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ووطنه سيُسقِطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة.

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وأشار مصطفى، إلى أن محاولات التهجير ليس آخرها مخططات الاحتلال لتهجير أهالي غزة بعد 8 أشهر من الحرب المدمرة وعمليات التدمير المُمَنهج والإبادة الجماعية المستمرة والتي تسببت بأكثر من 100 ألف من الشهداء والجرحى.

وأكد على أن تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى الركوع والاستسلام والرحيل، ضيفًا: “سيصمد شعبنا وقيادته في وجه التهديدات الإسرائيلية كما صَمد طيلة العقود الماضية”.

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وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن إحياء ذكرى النكبة في مختلف بقاع العالم، وتصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والتظاهرات والاحتجاجات عالميًا، يؤكدان أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن هذا يعكس إيمان العالم بحقوق الشعب الفلسطيني ويكشف قُبح الاحتلال وزيف روايته، ويقرِّب الفلسطينيين أكثر فأكثر من إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.