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    ليرن

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فريق التحرير

15 مايو 2024

أمير الكويت مخاطبا الحكومة الجديدة: سنحاسب من يقصر في أداء عمله

دوليات
أمير الكويت مخاطبا الحكومة الجديدة: سنحاسب من يقصر في أداء عمله

استقبل أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الصباح، والوزراء أعضاء الحكومة لأداء اليمين الدستورية.

وخاطب أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعد أداء اليمين الدستورية: “عليكم تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة”، مؤكداً محاسبة من يقصر في أداء عمله.

ووجه بالإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام.

وأكد ضرورة تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولا لاقتصاد مستدام واستثمار الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها

وشدد على تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت.

ووجه كذلك بتفعيل دور الإعلام ليعرف شعب الكويت الكريم برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه لتنالوا ثقتهم وتأييدهم فثقة الشعب غالية لا تقدر بأثمان.

 

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