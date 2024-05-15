الهيئة السعودية للبحر الأحمر تصدر أولى رخصها لتشغيل مراسي بحرية سياحية في ثلاث مدن رئيسية

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إصدارها لأول دفعة من تراخيص تشغيل مراسي بحرية سياحية في ثلاث مدن رئيسية هي جدة وجازان وينبع.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مهام ومسؤوليات الهيئة الرامية إلى تمكين وتنظيم الأنشطة السياحية والملاحية على امتداد سواحل المملكة، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة لزوار المناطق الساحلية، والحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية هذا القطاع الحيوي.

وتشمل قائمة المشغلين الجدد كلاً من مرسى الأحلام السياحي في مدينتي جدة وجازان، ومرسى البحر الأحمر في مدينة جدة، حيث تتولى الهيئة مسؤولية إصدار التراخيص والتصريحات اللازمة لتطوير وتشغيل هذه المواقع، وتحسين عملياتها وخدماتها بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

وتندرج هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للسياح والزوار على ساحل البحر الأحمر، وجعلها وجهة جاذبة لأعداد أكبر منهم من داخل المملكة وخارجها.

ويشكل إصدار هذه التراخيص خطوة مفصلية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير القطاع السياحي في المملكة، ويعد فرصة مواتية للمشغلين للاستثمار في تحسين مرافقهم وخدماتهم لتلبية الطلب المتزايد على التجارب السياحية النوعية والفاخرة في البيئات الطبيعية الخلابة والمتنوعة لسواحل البحر الأحمر.

ودعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر كافة الجهات المهتمة والعاملين في المجال السياحي للاستفادة من هذه المبادرات والبرامج التي تطلقها الهيئة، والتعاون معها لبناء شراكات فاعلة تعزز قدرات منشآت الضيافة والسياحة الراقية في البحر الأحمر، وتضمن تقديم تجارب استثنائية للزوار محلياً ودولياً.