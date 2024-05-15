“التجارة” تستدعي 55 دراجة “BMW” لخلل يزيد من خطر نشوب حريق

أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، عن استدعاء 55 دراجة R 1300 GS” BMW” إنتاج 2023/2024، لوجود خلل الطلاء البلاستيكي لمفتاح بادئ تشغيل المحرك.

وأوضحت وزارة التجارة في تغريدة عبر حسابها بموقع “إكس” (تويتر سابقًا) أن الخلل قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته وتعطله عن العمل مما يزيد من خطر نشوب حريق.

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ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل الدراجة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.