جازان تعلن عن توفر وظائف هندسية لحملة البكالوريوس

أعلنت أمانة منطقة جازان، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية لحملة البكالوريوس من الرجال والنساء، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد.

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وأوضحت أمانة منطقة جازان، أن باب التقديم على الوظائف الهندسية المتاحة، يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم ويستمر لمدة 5 أيام.

الوظائف المتاحة والشروط

وذكرت أن التخصصات المطلوب هي مهندس مدني، و مهندس مساحة، ومهندس تخطيط،

وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وأن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان، وقرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج السعودية.

ودعت الأمانة الراغبين في التقديم على الوظائف الدخول من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.