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فريق التحرير

15 مايو 2024

يبدأ تطبيقه 30 مايو.. الداخلية: 100 ألف ريال عقوبة مخالفة تعليمات الحج دون تصريح

محليات
يبدأ تطبيقه 30 مايو.. الداخلية: 100 ألف ريال عقوبة مخالفة تعليمات الحج دون تصريح موسم الحج

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تطبيق عقوبة على المخالفين للأنظمة والتعليمات الخاصة بأداء شعيرة الحج دون الحصول على التصاريح المطلوبة، حيث تتراوح قيمة الغرامة المالية 10 آلاف ريال، فيما ترتفع هذه القيمة إلى الضعف في حال تكرار المخالفة وتصل إلى 100 ألف ريال للمخالف سواءً كان مواطن أو مقيم، فضلاً عن ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق العقوبات والغرامات الواردة أعلاه اعتباراً من اليوم الثلاثين من شهر مايو للعام 2024 ميلادي، والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر ذو القعدة للعام الهجري 1445 هـ، وسيستمر العمل بتلك العقوبات حتى نهاية يوم العشرين من شهر يونيو للعام 2024 ميلادي، والذي يصادف الرابع عشر من شهر ذو الحجة للعام الهجري 1445 هـ.

وأوكدت وزارة الداخلية السعودية على أن هذه العقوبات سوف تطبق بصرامة على كل من ينتهك هذه التعليمات ويتم القبض عليه في أي من المناطق التالية: مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمنطقة المركزية، ومحطات قطار الحرمين في الرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز التفتيش، والمناطق المؤقتة.

وحثت الداخلية الجمهور بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام بشكل خاص على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالحج لضمان سلامة وراحة الحجاج ليتمكنوا من أداء مناسك حجهم بطمأنينة ويسر ودون حدوث أية مشكلات أو عوائق.

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