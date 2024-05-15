الجامعة العربية تؤكد ضرورة الاستجابة الإنسانية الطارئة للفلسطينيين بغزة

أصدرت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بيانًا في بمناسبة “اليوم الدولي للأسرة”، مؤكدة على ضرورة توفير الاستجابة الإنسانية الطارئة للأسر الفلسطينية في غزة، وتوفير الحماية الكاملة لها جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، الذي يعد جريمة إبادة بحقهم.

وأشارت جامعة الدول العربية، إلى أهمية دور الأسر كونها وحدة أساسية في المجتمع، وخصوصًا دورها الحيوي في التصدي لتحديات التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

اقرأ أيضًا: محلل سياسي لـ”الوئام”: ما تعيشه غزة أسوأ من نكبة عام 1948

ودعت فئات المجتمع كافة، إلى دعم الأسر وتمكينها من تحقيق دورها الفعّال في التصدي للتحديات المناخية، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المبادرات الداعمة لهذا الغرض.

وأكدت أنها تعمل كجزء من الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثلاثين لليوم الدولي للأسرة، على عقد فعاليات هذا العام لتبادل المعرفة حول التقدم المحرز فيما يتعلق بالاتجاهات الكبرى التي حددتها الأمم المتحدة المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك (الأسرة والتغير التكنولوجي، والأسرة والتغير الديمغرافي، والأسرة والتمدن العمراني والهجرة، والأسرة والتغيرات المناخية).