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فريق التحرير

15 مايو 2024

الرئيس التركي يحذر من مخاطر التوسعية الإسرائيلية: قد تضع عينها على الأناضول بعد غزة

دوليات
الرئيس التركي يحذر من مخاطر التوسعية الإسرائيلية: قد تضع عينها على الأناضول بعد غزة

في ظل تصاعد حدة التوتر بين تركيا وإسرائيل بسبب الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه إذا لم يتم إيقاف إسرائيل، فإنها قد تطمع بالتوسع والتمدد خارج حدودها الجغرافية والتاريخية لتمتد إلى مناطق في تركيا نفسها.

في خطاب ألقاه في العاصمة أنقرة، أعرب أردوغان عن قلقه إزاء إمكانية توسع إسرائيل لتصل إلى منطقة الأناضول في تركيا، وقال: “لا تعتقدوا أن إسرائيل ستتوقف عند غزة فقط، ولا تعتقدوا أن الضفة الغربية ستكون آمنة”.

كما وصف أردوغان إسرائيل بأنها “دولة إرهابية” ذات “طبيعة عنصرية وتوسعية”، وقد تضع عينها على منطقة الأناضول التركية في المستقبل إذا لم تتم مواجهتها وردعها، محذرًا من أنها يمكن أن تشكل تهديدًا لتركيا وللمنطقة بأكملها.

ويأتي تحذير أردوغان الصارم بعد أيام قليلة من إعلان تركيا عن وقف كامل لصادراتها ووارداتها من إسرائيل، وذلك تنديدًا باستمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وتزايد أعداد الضحايا المدنيين هناك.

وبحسب بيان لوزارة التجارة التركية، فإنه سيتم تعليق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل، وسيتم تحديد فترة إنذار لمدة ثلاثة أشهر للشركات المصدرة لإسرائيل قبل البدء بتطبيق قرار الحظر الكامل، في الوقت الذي بلغت فيه حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل قرابة 6.8 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

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