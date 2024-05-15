مشارك في نزال “حلبة النار”: الرياض “عاصمة الملاكمة ” حول العالم

تستضيف السعودية نزال “حلبة النار”، والمقرر إقامته يوم الست المقبل، في العاصمة “الرياض”، حيث يعد من أهم مسابقات رياضة الملاكمة حول العالم.

وقال الملاكم سيرجي لابين إنه متحمس للمشاركة في نزال “حلبة النار – Ring OF Fire” الذي تستضيفه السعودية.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه استعد لتلك المسابقة على مدار نحو ستة أشهر، متابعا: “تدربت لهذه المسابقة ومستعد للنزال بقوة”.

وحول إقامة المسابقة في مدينة الرياض، أضاف سيرجي لابين أنها تعد مدينة عظيمة.

وتابع: “مدينة الرياض تعد أحد عواصم رياضة الملاكمة حول عالم في الوقت الحالي، وهو أمر ممتاز للغاية”.

ويشارك عدد كبير من نجوم وأبطال الملاكمة حول العالم في نزال “حلبة النار”.