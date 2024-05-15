خادم الحرمين يصدر عددا من الأوامر الملكية تشمل تعيينات وإعفاءات من المناصب

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددًا من الأوامر الملكية والتي تضمنت بعض التعيينات والإعفاءات من المناصب لعدد من المسؤولين في السعودية.

وشملت الأوامر الملكية تعيين الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن العياف آل مقرن مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بدرجة وزير.

كما تم إعفاء عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري من منصب نائب وزير الحرس الوطني السعودي، وتعيين الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن العياف آل مقرن بتولي القيام بمهام نائب وزير الحرس الوطني بالإضافة إلى عمله كمستشار خاص لخادم الحرمين الشريفين بنفس الدرجة الوظيفية لوزير. وفي نفس السياق.

كما صدر الأمر الملكي بتعيين عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

وتأتي هذه التغييرات والتعيينات الجديدة ضمن حرص الحكومة الدائم على دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد، ودعم القطاعات المختلفة بكوادر كفؤة وقادرة على تحمل المسؤوليات ومواجهة التحديات ومواكبة التطورات المتسارعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.