ملاكم نيوزيلندي: نزال “حلبة النار” فرصة عظيمة لإمتاع المشجعين

قال الملاكم النيوزيلندي “ديفيد نيكا”، إنه أعد نفسه بقوة من أجل المشاركة في نزال “حلبة النار” في السعودية.

وأضاف ديفيد نيكا، خلال تصريحاته الخاصة إلى “الوئام”، أنه كان يتدرب بشكل يومي، مشيرًا إلى أن نزال “حلبة النار” يوفر له فرصة عظيمة لإمتاح الجمهور والمشجعين في السعودية، وكذلك جمهور اللعبة حول العالم.

وحرص الملاكم النيوزيلندي على ارتداء الزي السعودي التقليدي احتفاءً بمشاركته في المسابقة التي تستضيفها الرياض.

وأضح، حول استضافة السعودية لمثل تلك المسابقة العالمية، أن الجهود التي تبذلها الرياض مقدرة للغاية من أجل لعبة الملاكمة، قائلا: “ما تفعل السعودية من أجل الملاكمة ضخم للغاية وكل واحد منا يريد رؤية ذلك يحدث حول العالم”.

وقال أن الحدث الرئيسي في البطولة سيكون مثيرًا للغاية.