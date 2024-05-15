تنفيذ صفقات بـ 1.2 مليار ريال بالبورصة العقارية الأربعاء

نفذت البورصة العقارية صفقات بقيمة 1.2 مليار ريال خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بإجمالي صفقات منفذة 1248 صفقة.

وبلغت المساحات المتداولة خلال اليوم أكثر من 6 ملايين متراً مربعاً، فيما سيطرت أحياء العاصمة الرياض على الأكثر تداولا بالبورصة العقارية اليوم.

وجاءت الأحياء الأكثر تداولاً كالتالي:

*الجنادرية، الرياض: بصفقات بقيمة 27.7 مليون ريال.

*المعزيلية، الرياض: بصفقات بقيمة 24.4 مليون ريال.

*الخير، الرياض: بصفقات بقيمة 17.2 مليون ريال.

*نمار، الرياض: بصفقات بقيمة 29.9 مليون ريال .

*الوسام، الرياض: بصفقات بقيمة6.6 مليون ريال.