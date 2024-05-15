دراسة: السمنة المفرطة لدى الأطفال قد تخفض متوسط أعمارهم بمقدار النصف

كشفت دراسة جديدة مخاطر السمنة المفرطة لدى الأطفال الصغار، حيث أشارت إلى أنها قد تخفض متوسط أعمارهم المتوقعة بمقدار النصف.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة “سترادو” الاستشارية لعلوم الحياة ومقرها ألمانيا، وتحليل بيانات من 50 دراسة سابقة، فإن الأطفال الذين يعانون من السمنة في سن الرابعة قد يعيشون حتى 50 عامًا فقط، بينما قد ينخفض هذا الرقم إلى 39 عامًا فقط في حالة السمنة المفرطة في نفس السن، وذلك في حال عدم فقدانهم الوزن.

وتُشير الدراسة إلى أن السمنة المفرطة في سن الرابعة تُزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 27% في سن 25 عامًا، و 45% في سن 35 عامًا.

خطوات للوقاية من السمنة لدى الأطفال:

توفير نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالفواكه والخضروات.

تقليل السكريات والدهون المشبعة.

تشجيع النشاط البدني المنتظم وممارسة الرياضة.

توفير بيئة منزلية تدعم نمط حياة صحي للطفل.

نشر الوعي حول مخاطر السمنة.

وتُعد هذه النتائج بمثابة جرس إنذار يُنبه إلى ضرورة مكافحة السمنة لدى الأطفال، خاصة في ظل ازدياد نسبها في مختلف أنحاء العالم.