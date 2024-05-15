شرطة الحدود الشمالية تقبض على مقيم لارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية القبض على مقيم لارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية.

وبعد البحث والتحري، تمكن الفريق من تحديد هوية الشخص المشتبه به والقبض عليه. وبالتحقيق معه، اعترف بارتكاب ما نسب إليه من أفعال.

وقد أُحيل المقيم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وتُؤكد شرطة منطقة الحدود الشمالية على حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن العام والآداب العامة، ودعوتها جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلوكيات غير لائقة.