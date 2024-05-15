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فريق التحرير

16 مايو 2024

فيفا يحدد موعد عودة مونديال الأندية للسيدات

رياضة
فيفا يحدد موعد عودة مونديال الأندية للسيدات

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة جياني إنفانتينو، موعدًا مبدئيًا لأول بطولة من كأس العالم للأندية للسيدات، خلال الإجتماع الذي عقده فيفا في تايلاند.

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أن الموعد المقترح للنسخة الأولى من كأس العالم لأندية للسيدات سيكون بين يناير وفبراير 2026 على أن تقام البطولة كل 4 سنوات بمشاركة 16 فريقاً.

وجاء ذلك في اجتماع مجلس الفيفا قبل انعقاد مؤتمر الفيفا في بانكوك ولم يقدم الاتحاد الدولي تفاصيل جديدة عن البطولة في الوقت الحالي.

وأضاف التقرير انه من المرجح أن تسمح بطولة كأس العالم للأندية للسيدات للفرق الأوروبية الكبرى من «دوري أبطال أوروبا» بمواجهة أندية من الدوري الأميركي، إضافة إلى فرق من دول أقل تطوراً في كرة القدم النسائية، كما صدق «الفيفا» على جدول جديد يستهدف توفير مزيد من الفرص للراحة والتعافي للاعبات والطواقم الفنية.

 

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