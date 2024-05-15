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16 مايو 2024

صراع سعودي على ضم نجم من الدوري الإنجليزي

محليات
صراع سعودي على ضم نجم من الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

أكدت بعض التقارير الصحفية على منافسة الأندية السعودية على ضم لاعب من الدوري الإنجليزي.

كشفت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية، عن إهتمام عدد من الأندية السعودية بحارس وولفرهامبتون ومنتخب البرتغال، خوسي سا، للتعاقد معه خلال الصيف المقبل، رغم تجديد الحارس لتعاقده مع وولفرهامبتون، في شهر سبتمبر الماضي، لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأضافت الصحيفة أن هناك عدد من أندية الدوري السعودي ترغب في تدعيم مركز حراسة المرمي في الصيف المقبل في مقدمتها الاتحاد والنصر والشباب، كما استطرد التقرير ان نادي وولفرهامبتون لا يمانع من بيع حارسه بسبب مشاكل مالية في نظام الربح والاستدامة، ومن المتوقع أن يقوم بعمليات بيع قبل 30 يونيو المقبل.

وتوج فريق الهلال بطلا لمسابقة الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه الموسم الجاري، عقب الفوز على نظيره الحزم بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على أرضية ملعب “المملكة أرينا”، وذلك في منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ليكون الزعيم بطلا بشكل رسمي بلقب الدوري لموسم 2023/2024.

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