حارس ريال مدريد يعلن التحدي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

يحيط الغموض بمستقبل كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد قبل مباراة بورسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية “لندن”، مباراة بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد يوم 1 يونيو المقبل في نهائي دوري الأبطال للموسم الحالي 2024.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أتفهم أن هناك أشخاصًا قد يشككون في مدى قدرتك على المشاركة وكيف سيكون أدائك، لكنني أعلم أنني سأعود بقوة، ما زلت بنفس المستوى أو أفضل، سأواصل التدريب من أجل التطور، ربما كنت بحاجة إلى تدريب”.

وأضاف حارس الريال: “كنت أحتاج لمباراة مثل ديبورتيفو ألافيس، كانت بها العديد من التسديدات القريبة من المرمى والتي تحتاج إلى رد فعل سريع”.

وعن نهائي الأبطال قال : “أحترم بوروسيا دورتموند، ستكون مواجهة صعبة ضد خصم قوي للغاية، لقد خاضوا مباريات صعبة أمام باريس سان جيرمان، أقوياء في الدفاع ومنظمون بشكل جيد، أتمنى أن نفوز، لكن علينا احترام الخصم”.

وأتم كورتوا عن زميليه فينيسيوس وبيلينجهام: “إنهما الأفضل في العالم، فهما يساهمان في الكثير من الأهداف، خاصة مع قدوم جود، كذلك فينيسيوس يجذب أكثر من مدافع له لفتح المساحات لزملائه ولم يصل بعد إلى أفضل مستوياته”.