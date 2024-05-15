بايدن وترامب في أول مناظرة رئاسية 27 يونيو المقبل

قبِل الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب دعوة شبكة (سي.إن.إن) لاستضافة أول مناظرة للمرشحين في 27 يونيو. وأعلن بايدن عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: “كما قلت: في أي مكان، في أي وقت، في أي مكان”، بعد أن وضع شروطه لمواجهة ترامب على التلفزيون الوطني.

مديرو حملة ترامب أكدوا أيضًا قبول ترامب دعوة المناظرة في 27 يونيو. ورغم ذلك، لا تزال الخلافات قائمة بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“، التي أشارت إلى أن بايدن أعلن أنه سيشارك في مناظرتين في يونيو وسبتمبر، بينما دعا ترامب إلى أكثر من مناظرتين وإلى إقامة المناظرة في مكان كبير “لأغراض الإثارة”.

واقترح بايدن التخلي عن التقليد المستمر منذ عقود بإجراء ثلاث مناظرات في الخريف، ودعا إلى مفاوضات مباشرة بين حملتيه وحملة ترامب حول القواعد ومضيفي الشبكات والمشرفين. كما اقترح إجراء مناظرة منفصلة لنائب الرئيس في يوليو، بعد المؤتمر الوطني الجمهوري.