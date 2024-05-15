مفاجأة.. عرض سعودي يهدد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تلقي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا سعوديا.

وكان مبابي قد أعلن الجمعة الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “إنستجرام”.

وبحسب التقارير، فإن ناد سعودي قدم عقدا كبيرا للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأوضحت الصحيفة، أن رغبة النادي السعودي في التعاقد مع مبابي جاءت للاستفادة من خدمات النجم الفرنسي خاصة في المشاركة الخارجية الموسم المقبل.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، قد غرد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “إكس”، أن مبابي رفض راتبا قدره 200 مليون يورو في الموسم من الدوري السعودي خلال الصيف الماضي.