تطورات عودة تاليسكا إلى الملاعب

كشفت بعض التقارير عن آخر تطورات عودة البرازيلي تاليسكا للتدريبات الجماعية للنصر في الفترة المقبلة.

وكان تاليسكا قد تعرض للإصابة قبل مباراة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليتقرر خضوعه لعملية جراحية في أوتار العضلة الأمامية.

ونشر ثامر الشهراني، المتخصص في إصابات الملاعب، فيديو للنجم البرازيلي أثناء خوض فترة التأهيل.

وعلق ثامر الشهراني، على الفيديو قائلا: “تاليسكا عاد للجري.. رسمياً: عودة نجم نادي النصر بعد شهرين من العملية في وتر العضلة الأمامية للفخذ”.

وكان تاليسكا قد أعلن في وقت سابق نهاية موسمه مع النصر بسبب طول مدة التعافي من الإصابة التي ضربته مؤخرا.