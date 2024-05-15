في 11 مطارًا بـ 7 دول.. ختم خاص لمستفيدي “مبادرة طريق مكة”

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختمًا خاصًا للمستفيدين من “مبادرة طريق مكة”، بالهوية البصرية للمبادرة.

وسيُمنح الختم للمستفيدين في صالات مخصصة بـ11 مطارًا في سبع دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.

ومبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهي أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي يتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.