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فريق التحرير

15 مايو 2024

باحث سياسي لـ”الوئام”: أطراف دولية تتحكّم في توقيت انتهاء الحرب بالسودان

دوليات
باحث سياسي لـ”الوئام”: أطراف دولية تتحكّم في توقيت انتهاء الحرب بالسودان

الوئام- خاص

زادت التأثيرات السلبية للحرب في السودان، وبلغ عدد النازحين 9.1 مليون شخص نهاية 2023، كما بلغت عمليات النزوح الداخلي أو الحركات القسرية في السودان، بسبب الصراع الذي اندلع منتصف أبريل قبل الماضي، 6 ملايين شخص.

في السياق، يقول عبداللطيف النعيم، الباحث المتخصّص في الشؤون الدولية والسودانية: “ارتفعت معدّلات النزوح بشكل كبير نتيجة لعددٍ مِن الأسباب؛ مِن بينها فقدان الأمن، وهذا هو السّبب الرئيسي في النزوح للأماكن الآمنة، فضلا عن قتل المواطنين العزّل، ويقف وراء كل هذا طرفا النزاع (الجيش وقوات الدعم السريع)، خصوصا ‘الدعم السريع’ التي مررتُ بتجارب شخصية معها قبل شهر، عندما حاصرَت منزلي أنا والعائلة، وأعطتني خيارين، إمّا القتل أو نهب الممتلكات”.

ويضيف عبداللطيف النعيم، في حديث خاص لـ”الوئام”: “ليس هناك أي تكافؤ فرص في السودان حاليا، فهناك شخصٌ يحمل شتّى أنواع الأسلحة وآخر أعزل، والأغرب مِن ذلك أن يتم قتل السودانيين بسلاح الدولة، وهناك سببٌ آخر بشأن ارتفاع معدّلات النزوح، يتعلَّق بدخول قوات ’الدعم السريع’ على القرى والمدن الآمنة، ممّا زاد عمليات النزوح من العاصمة الخرطوم، ووَدْ مَدنِي عاصمة ولاية الجزيرة”.

ومع تعقّد المشهد السوداني والمؤشّرات التي تقود للحل السياسي للأزمة الحالية، يُشير الباحث في الشأن الدولي إلى أنّ “أي حديثٍ عن الحل السياسي في السودان تقييم مجهول خلفه أطراف دولية تُحرّكه، وهي مَن تُقرِّر متى وكيف وأين تنتهي الحرب بالسودان، أمَّا الأهم هنا فيكمن في الحل الإنساني قبل الحل السياسي، لأنَّ ما يمرّ به الإنسان السوداني البسيط فوق مُستوى الظّلم، وإذا أرادت الأطراف الحل، فلتذهب أبصارهم وقلوبهم صوب حال المواطنين وحياتهم كيف أصبحت بعد الحرب التي ما جلبت إلا الذل والإهانة للشعب السوداني”.

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